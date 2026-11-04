Українка Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, програє вибори до Конгресу США

Республіканка Вікторія Спартц, яка голосувала проти пакета допомоги Україні, програє вибори до Палати представників США. Після підрахунку понад 95% голосів її випереджає демократ Джей Ді Форд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані The Washington Post .

Працювала у фінансовій сфері, викладала в Університеті Індіани та була сенаторкою штату. У 2020 році Спартц обрали до Конгресу від Республіканської партії як прихильницю Трампа.

Вікторія Спартц (дівоче прізвище Кульгейко) народилася у 1978 році в Носівці на Чернігівщині. У 2000 році вона переїхала до США, вийшла заміж за уродженця Індіани й отримала американське громадянство.

Спартц представляла в Палаті представників 5-й виборчий округ штату Індіана. Після підрахунку понад 95% голосів Форд набирав близько 51%, а Спартц - близько 48%.

Спартц неодноразово опинялася в центрі скандалів через заяви щодо України. У квітні 2025 року конгресвумен заявила, що Київ нібито має змиритися з втратою частини територій, інакше ризикує втратити й решту. Її інтерв'ю обурило українську владу.

"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і буде українською", - відповів тоді речник МЗС Георгій Тихий.

У квітні 2024 року вона не підтримала пакет військової та фінансової допомоги Україні на близько 61 млрд доларів. Свою позицію Спартц пояснювала потребою посилити контроль за використанням американських коштів і більшою увагою до безпеки кордонів США.

Раніше, у липні 2022 року, Спартц надіслала офіційний лист тодішньому президенту США Джо Байдену. У ньому вона закликала перевірити можливі «зв'язки» з Росією тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У МЗС України назвали цю заяву маніпуляцією.