Ястремська з перемоги розпочала кваліфікацію French Open-2023
Перемогою української тенісистки Даяни Ястремської завершився матч першого кваліфікаційного раунду Відкритого чемпіонату Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Roland Garros, кваліфікація, 1-й раунд, жінки
Ігнатик – Ястремська – 0:2 (5:7, 3:6)
Розпочала українка не надто вдало. Програвши стартовий гейм на власній подачі, вона на тривалий період опинилася в ролі тієї, яка змушена наздоганяти. Ястремська стабілізувала гру, а згодом додала й перехопила ініціативу.
Ключовим став десятий гейм першого сету. Українська тенісистка ззовні легко оформила брейк, а потім холоднокровно забезпечила собі мінімум тай-брейк на власній подачі. Та грати додаткові розіграші не довелося – Ястремська взяла ще одне очко на подачі Ігнатик і повела за партіями.
Утім, старт другого сету нагадав перший. Румунська тенісистка знову зуміла взяти подачу українки та здобула стратегічну перевагу. Та цього разу в середині партії розпочалися гойдалки. Після шостого гейму і загальний рахунок (3:3), і цифри за брейками (2:2) були рівними.
Ястремська вирішила не доводити справу до тенісної лотереї, тож згодом ще раз перемогла на подачі Ігнатик та відразу ж закрила сет і матч на власній. Хоч і реалізувала матч-пойнт із другої спроби.
У півфіналі кваліфікації українка зустрінеться зі Сакією Вікері. Американка з другої сотні рейтингу WTA в першому раунді попереднього етапу здолала іспанку Бассольс. Поєдинок відбудеться 24 травня.
До слова, раніше Калініна повернула статус першої ракетки України після фіналу Italian Open.
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