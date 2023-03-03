ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка Костюк вийшла у чвертьфінал Остіна

Новость на русском →
Остін, П'ятниця 03 березня 2023 08:59
Українка Костюк вийшла у чвертьфінал Остіна Фото: Марта Костюк пробилася до 1/4 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Марти Костюк над американкою Медісон Бренгл завершився матч 1/8 фіналу турніру WTA в американському Техасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ATX Open Austin, 1/8 фіналу

Костюк – Бренгл – 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

Молода українка провалила дебют, програвши перший гейм на власній подачі. Реабілітувалася Костюк у четвертому геймі, коли й собі оформила брейк. Загалом у першому сеті суперниці виглядали на рівних. Однак, за рахунку 4:3 на власну користь 20-річна киянка виграла ще одне очко на подачі Бренгл і швидко закрила партію.

А ось у другому сеті американка зуміла взяти реванш. Двома брейками проти одного Костюк у середині партії вона здобула стратегічну перевагу (4:2). Далі Бренгл холоднокровно довела сет до перемоги, зосередившись на власних подачах.

Великі очікування від третього сету розвіялися швидко. Українка набрала такий нестримний темп, що встигнути за нею господарка кортів уже не могла. Костюк не віддала Бренгл жодного гейму, виграла 88% очок на першій подачі, припустилася лише однієї подвійної помилки та з трьома брейками завершила партію і матч за 25 хвилин.

У наступному колі Костюк зустрінеться з німкенею Анною-Леною Фрідзам. На старті турніру вона вибила зі змагань інші українську тенісистку – Даяну Ястремську. Матч запланований на 3 березня.

До слова, українка Калініна піднялася в топ-30 рейтингу WTA вперше в кар'єрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін