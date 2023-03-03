Українка Костюк вийшла у чвертьфінал Остіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ATX Open Austin, 1/8 фіналу

Костюк – Бренгл – 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

Молода українка провалила дебют, програвши перший гейм на власній подачі. Реабілітувалася Костюк у четвертому геймі, коли й собі оформила брейк. Загалом у першому сеті суперниці виглядали на рівних. Однак, за рахунку 4:3 на власну користь 20-річна киянка виграла ще одне очко на подачі Бренгл і швидко закрила партію.

А ось у другому сеті американка зуміла взяти реванш. Двома брейками проти одного Костюк у середині партії вона здобула стратегічну перевагу (4:2). Далі Бренгл холоднокровно довела сет до перемоги, зосередившись на власних подачах.

Великі очікування від третього сету розвіялися швидко. Українка набрала такий нестримний темп, що встигнути за нею господарка кортів уже не могла. Костюк не віддала Бренгл жодного гейму, виграла 88% очок на першій подачі, припустилася лише однієї подвійної помилки та з трьома брейками завершила партію і матч за 25 хвилин.

У наступному колі Костюк зустрінеться з німкенею Анною-Леною Фрідзам. На старті турніру вона вибила зі змагань інші українську тенісистку – Даяну Ястремську. Матч запланований на 3 березня.