Українка Калініна покращила позиції в топ-50 рейтингу WTA

25-річна перша ракетка України піднялася на 43-тє місце в рейтингу тенісисток-професіоналок. Прогрес українки за тиждень – дві позиції.

Калініна минулого тижня дійшла до чвертьфіналу турніру WTA в румунському Клужі. Там вона в трьох сетах поступилася росіянці Блінковій (7:6, 1:6, 3:6). Перед поразкою українка встигла вибити зі змагань канадку Бушар і бельгійку Бонавентюр.

Співвітчизниці Калініної з топ-100 втратили позиції. Зокрема, Марта Костюк втратила дві сходинки та опустилася на 58-ме місце. Ще гірші справи в Лесі Цуренко (98-ме) та Даяни Ястремської (99-те).

Беззаперечним лідером оновленого рейтингу найкращих тенісисток планети залишилася полька Іга Свьонтек (10835 очок), яка напередодні виграла турнір у Сан-Дієго. У трійці найсильніших втрималися туніска Онс Жабер і Анетт Контавейт із Естонії.