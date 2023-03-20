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В Україні зросли потужності після ремонтів на блоках ТЕС, відключення можливі у двох областях

Фото: в енергосистемі зросли потужності планових ремонтів на енергоблоках ТЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій Україні. Через ремонти відключення можливі у двох областях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Завершено низку планових ремонтів на енергоблоках ТЕС, що збільшило доступні резерви потужності", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас, за його словами, у Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

В останні дні відновлено електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах, додали в прес-службі.

Нагадаємо, в останній тиждень у Києві та Київській області частково застосовували стабілізаційні відключення електроенергії через пошкодження мереж.

Житомирська область постраждала від останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня.

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