В Україні зросла кількість мільйонерів

В Україні за 2023 рік зросла кількість мільйонерів на 1200 осіб.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, на 1 травня українці подали 172 тисячі податкових декларацій. В них задекларовано річний дохід в обсязі 218,5 мільярдів гривень.

"Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн гривень становить 10,7 тисячі осіб (+ 1,2 тисячі осіб в порівнянні з минулим роком)", - повідомив Гетманцев.

Він зазначив, що мільйонери подавали свої декларації з застосуванням електронних можливостей фіскальної служби.

"Значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо предзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тисяч громадян", - заявив він.