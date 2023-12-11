В Україні знову дефіцит електроенергії: чи будуть відключення світла

"В енергосистеми дефіцит потужності. Причини - недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні одразу три енергоблоки не включились в роботу у визначений час через продовження аварійного ремонту. На інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимум через хмарність.

Дефіцит становить об'єму роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій. "Укренерго" залучає аварійну допомогу з Румунії (з 10:00 до 17:00) та з Польщі (з 11:00 до 14:00).

В Україні не вводять графіки відключень світла через дефіцит в енергосистемі. Але українців закликають бути заощадливими.

"Ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Так, після нічної атаки у Києві були знеструмлені споживачі. За попередніми даними, після обстрілу без світла були 120 споживачів.

В Україні три дні поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.