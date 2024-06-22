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В Україні знизилось споживання електрики: коли вимикатимуть світло 23 червня

Фото: в "Укренерго" розповіли про відключення світла завтра (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Графіки відключення світла у неділю, 23 червня, будуть діяти лише ввечері. Світло завтра можуть вимикати у чотирьохгодинний проміжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Укренерго".

Так, за вказівкою "Укренерго", всі обленерго у неділю будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00.

Як пояснили в компанії, причина покращення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - попередили в "Укренерго".

Нагадаємо, в Україні почали вимикати світло через дефіцит електроенергії, який виник через серію масштабних російських ударів по енергетиці. Зокрема, росіяни знищили декілька великих ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську ГЕС.

Цієї ночі росіяни знову атакували об'єкти енергетики у кількох областях України. Детальніше - за посиланням.

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УкренергоВідключеня світлаГрафік відключення світла