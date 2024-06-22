В Україні знизилось споживання електрики: коли вимикатимуть світло 23 червня

Так, за вказівкою "Укренерго", всі обленерго у неділю будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00.

Як пояснили в компанії, причина покращення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - попередили в "Укренерго".