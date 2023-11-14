В Україні змінили вартість платних номерних знаків для автомобілів: скільки коштують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Номерні знаки на певні цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановлюються на рівні 2000 гривень.

Зміни окремих платних знаків:

0001, 0007 і 7777 - 80 000 гривень;

Чотири однакові цифри (крім 6666 і 7777) - 50 000 гривень;

Комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 і 0009 - 50 000 гривень;

Двох послідовних пар однакових цифр - 15 000 гривень;

Послідовні цифри 0123 і 1234 - 15 000 гривень;

Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові - 10 000 гривень.

Яких ще номерів торкнулися зміни в цінах

Також було зменшено вартість платних знаків із цифрою "6":

0006 і 6666 - 10 000 гривень;

Чотири цифри - дві послідовні пари однакових цифр, одна з яких 66 - 4000 гривень.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів і автобусів. Заступник Міністра внутрішніх справ Драп'ятий Богдан повідомила, що наступним кроком стане доставка номерних знаків поштою та надання можливості суб'єктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Нещодавно уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу.

Також повідомлялось, що в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву "У" вирішили замінити на букву "Н".