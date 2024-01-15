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В Україні змінили умови програми пільгової іпотеки "єОселя": подробиці

Архівне фото: В Україні змінили умови програми пільгової іпотеки "єОселя" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Одна зі змін стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Раніше за цією програмою можна було придбати квартири у будинку не старіше 3 років", - йдеться у повідомленні.

Тепер зазначені категорії позичальників можуть придбати квартири у будинку не старіше 10 років, але за умови, якщо нерухомість розташована в місті Києві або в обласному центрі. Та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.

"Друга зміна передбачає, що відтепер позичальники зможуть купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіші за 3 роки", - додали у Мінреінтеграції.

Програма компенсації ставки кредиту за рахунок коштів держбюджету

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Банками-партнерами є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

Отримати кредит за рахунок бюджету як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Від початку дії програми кредити на придбання житла взяли 5898 родин на загальну суму 8,8 млрд гривень.

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