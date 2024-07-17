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В Україні змінили список територій, де ведуться бойові дії

Середа 17 липня 2024 19:09
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В Україні змінили список територій, де ведуться бойові дії Ілюстративне фото: в Україні змінили список територій де велись бойові дії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні було оновлено перелік територіальних громад, які розташовані в районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 25 червня 2024 № 170 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Дізнатись про те, чи належить населений пункти до таких територій можна у документі нижче.

Нагадаємо, цей перелік був затверджений ще у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Однак зміни до нього мають бути погоджені з Міністерством оборони на основі пропозицій обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Раніше ми розповідали, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато наших громадян стали внутрішньо переміщеними особами.

Про те, які в Україні є пільги та можливості відпочинку для дітей-ВПО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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