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В Україні змінили процедуру призначення субсидій: як подати заяву

Фото: субсидії в Україні призначатимуть за новими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення та виплати житлових субсидій. Пенсійний фонд буде виплачувати субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня - призначати субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1041.

Згідно з документом, для призначення субсидій потрібно подати заяву та декларацію. Документи подаються:

  • структурному підрозділу з питань соціального захисту населення,
  • посадовим особам виконавчого органу,
  • центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання),
  • органу Пенсійного фонду України - незалежно від місця проживання.

Заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал Дія, офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

У разі подання заяви та декларації через Портал Дія особа громадянина посвідчується паспортом громадянина України.

Постановою також передбачено, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення передадуть органам Пенсійного фонду України пакети документів щодо звернень за призначенням житлових субсидій та наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, Кабінет міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні.

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Субсидії в УкраїніКабінет Міністрів України