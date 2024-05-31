В Україні змінили правила розміщення переселенців: деталі

Уряд змінив правила розміщення переселенців у місцях тимчасового проживання. Тепер без документів можна буде проживати довший термін.

Також дозволено облаштовувати під місця тимчасового проживання нежитлові приміщення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до своєї постанови від 1 вересня 2023 року № 930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

Нагадаємо, ми писали, що в Україні розглядають додаткові механізми для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, йдеться про створення інтерактивної карти доступного житла для пільгової оренди.

Також ми розповідали, як переселенці рятуються від війни у шелтерах. В Україні діють понад 1000 місць тимчасового проживання для переселенців, які приїхали з територій, де ведуться чи велися бойові дії.

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