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В Україні змінили форму автобусного квитка: яка повинна бути інформація

Фото: Квитки на автобуси в Україні змінять форму (Віталій Носач, РБК-Україна_
Автор: Олександр Білоус

Мінінфраструктури змінило форму квитка на автобусні маршрути. Тепер він може бути довільної форми, але мати основні атрибути, яких вимагає законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства.

Наказом, який набирає чинності з 19 жовтня, скасовано норму щодо кольору та розміру квитка, тарифних зони, залежно від виду сполучення.

Також визначено обов’язкові реквізити:

  • інформація про маршрут,
  • вартість проїзду, реєстраційний номер квитка,
  • час та дата відправлення і прибуття рейсу,
  • інформація про перевізника та оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду (у разі її запровадження),
  • дані про страхування.

Також серед обов’язкових реквізитів строк/термін дії квитка, якщо на маршруті діє автоматизована система обліку оплати проїзду.

Крім того, наказом врегульовано поняття форми електронного квитка у відповідності з чинним законом щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті, що набув чинності 28 червня.

Оновлений наказ визначає, що електронний квиток може бути на телефоні чи будь-якому іншому цифровому гаджеті та є рівноцінним надрукованому квитку.

Коментар міністерства

Як зазначили в прес-службі, затверджений наказ повністю відповідає нещодавно схваленому закону, який, серед іншого, запроваджує електронну форму квитка.

"Перевізники вже давно не дотримувались існуючої форми через низку рудиментарних атрибутів. Тому ми, зі свого боку, привели у відповідність форму квитка із чинним регулюванням та прибрали нічим не обґрунтовані елементи", - сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

 

Нагадаємо, в червні Верховна Рада ухвалила закон про запровадження електронних квитків в автомобільному та міському електричному транспорті. У результаті повинна бути створена автоматизована система оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті та запровадження електронного квитка на ряду з паперовим.

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МІУАвтобуси