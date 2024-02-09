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В Україні зменшилася кількість чиновників: у яких відомствах їх найбільше

Фото: Кількість чиновників Україні за 2023 рік скоротилася на 6,8 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів оновило інформацію щодо чисельності працівників апаратів державних органів. Станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними міністерства, протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

За даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Пенсійному фонді - 21 570 осіб та Державній податковій службі - 20 625 осіб.

Далі йдуть Міністерство юстиції - 11 789 осіб, Державна митна служба - 9 768 осіб та Державна казначейська служба - 9 768 осіб.

У Державні службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює 6 843 осіб, у Держстаті - 3 969 осіб.

Зміна кількості

З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників:

  • Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);
  • Держпродспоживслужби (-927 осіб);
  • апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);
  • Держказначейства (-720 осіб);
  • Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас збільшилась чисельність працівників:

  • Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);
  • Мін’юсту (+434 особи);
  • БЕБ (+377 осіб).

Нова система оплати

Як зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, із 1 січня ряд запровадив нові умови оплати праці держслужбовців на основі грейдів.

"Ця реформа назрівала давно та була вимогою наших міжнародних партнерів. Окрім того, з 1 квітня буде скорочено вакантні посади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади", - сказав він.

Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Нагадаємо, в грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії.

Одночасно з 1 січня уряд скорочуємо кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

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Кабінет Міністрів України