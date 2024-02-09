В Україні зменшилася кількість чиновників: у яких відомствах їх найбільше

За даними міністерства, протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

За даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Пенсійному фонді - 21 570 осіб та Державній податковій службі - 20 625 осіб.

Далі йдуть Міністерство юстиції - 11 789 осіб, Державна митна служба - 9 768 осіб та Державна казначейська служба - 9 768 осіб.

У Державні службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює 6 843 осіб, у Держстаті - 3 969 осіб.

Зміна кількості

З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників:

Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);

Держпродспоживслужби (-927 осіб);

апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);

Держказначейства (-720 осіб);

Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас збільшилась чисельність працівників:

Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);

Мін’юсту (+434 особи);

БЕБ (+377 осіб).

Нова система оплати

Як зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, із 1 січня ряд запровадив нові умови оплати праці держслужбовців на основі грейдів.

"Ця реформа назрівала давно та була вимогою наших міжнародних партнерів. Окрім того, з 1 квітня буде скорочено вакантні посади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади", - сказав він.

Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.