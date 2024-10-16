В Україні збільшили штрафи за збір грибів, горіхів чи ягід: кого та як саме каратимуть

Нещодавно Верховна Рада схвалила законопроект №9665, який посилює відповідальність - збільшує штрафи - за незаконний збір дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід та деякі інші правопорушення у сфері лісокористування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ.
Проект закону №9665 вносить низку змін і доповнень до Кримінального кодексу (ККУ) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини.
Ініціатори законопроекту вважають, що його реалізація дозволить забезпечити ефективний правовий захист довкілля від незаконного вирубування, пошкодження або знищення дерев чи чагарників, а також їх незаконного обігу.
Йдеться, зокрема, про притягнення громадян до відповідальності за порушення правил вирубування, пошкодження чи знищення дерев або чагарників.
Так, документ доповнює КУпАП новою статтею 652, яка передбачає встановлення адміністративної відповідальності:
Такі порушення каратимуться накладанням штрафу:
Також законопроект доповнює ККУ новою статтею 246-1, що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за вищезгадані правопорушення, вчинені у значному розмірі.
За це недобросовісних громадян можуть покарати:
Крім того, документ посилює відповідальність:
До того ж закон передбачає покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану. За це порушників можуть позбавити волі строком до 10 років
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні забороняється спалювати відходи рослинного, а також побутового та промислового походження.
За такі дії, що не лише загрожують природі пожежами, але й негативно впливають на якість повітря, громадянам можуть виписати штраф.
У разі виявлення такого правопорушення, інспектори складають протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і за порушення вимог Правил благоустрою.
Навіть якщо інспектори зафіксують залишки згарища - це вже може бути підставою для того, щоб притягнути до відповідальності власника домоволодіння.
Крім того, за пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом громадянам загрожує кримінальна відповідальність.
Читайте також, чому наприкінці літа Україну охопили лісові пожежі.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №9665, Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.