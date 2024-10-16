В Україні збільшили штрафи за збір грибів, горіхів чи ягід: кого та як саме каратимуть

Які покарання та за що саме світять українцям

Проект закону №9665 вносить низку змін і доповнень до Кримінального кодексу (ККУ) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини.

Ініціатори законопроекту вважають, що його реалізація дозволить забезпечити ефективний правовий захист довкілля від незаконного вирубування, пошкодження або знищення дерев чи чагарників, а також їх незаконного обігу.

Йдеться, зокрема, про притягнення громадян до відповідальності за порушення правил вирубування, пошкодження чи знищення дерев або чагарників.

Так, документ доповнює КУпАП новою статтею 652, яка передбачає встановлення адміністративної відповідальності:

або за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів (які підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини)

або з такими документами, які було підроблено, одержано незаконним шляхом

або з такими документами, які містять завідомо неправдиві відомості

Такі порушення каратимуться накладанням штрафу:

на громадян - у розмірі від 510 до 15 300 грн

на посадових осіб - у розмірі від 3 400 до 15 300 грн

Також законопроект доповнює ККУ новою статтею 246-1, що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за вищезгадані правопорушення, вчинені у значному розмірі.

За це недобросовісних громадян можуть покарати:

або накладанням штрафу від 34 000 до 51 000 грн

або обмеженням волі на строк до 3 років

Крім того, документ посилює відповідальність:

за порушення правил збору дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід (штраф для громадян може становити від 425 до 850 грн, а для посадових осіб - від 1 700 до 5 100 грн)

за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників, що заподіяло істотну шкоду (штраф може становити від 34 000 до 85 000 грн)

за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників на заповідних територіях (штраф може становити до 170 000 грн)

До того ж закон передбачає покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану. За це порушників можуть позбавити волі строком до 10 років