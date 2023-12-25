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В Україні збільшать кількість підрозділів ДСНС та поліції, які чергуватимуть на свята

Понеділок 25 грудня 2023 21:02
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В Україні збільшать кількість підрозділів ДСНС та поліції, які чергуватимуть на свята Фото: в Україні збільшать кількість підрозділів ДСНС та поліції, які чергуватимуть на свята (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністерство внутрішніх справ України збільшить кількість патрулів поліції та рятувальників, які будуть чергувати у новорічні свята.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"20 тисяч поліцейських та 7000 рятувальників забезпечуватимуть безпеку громадян під час різдвяно-новорічних свят", - сказано у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, на цілодобовому чергуванні перебуватиме понад 7000 рятувальників та понад 2000 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, а також 3 повітряних судна.

При цьому у випадку ускладнення ситуації можливе посилення сил і засобів ДСНС до більше, ніж 11 тисяч рятувальників і близько 5000 одиниць техніки.

Окрім цього близько 20 тисяч поліцейських забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху по всій території України.

"Основні зусилля правоохоронців спрямовані до храмів, де відбуваються богослужіння та місць масового перебування громадян. Тут нестимуть службу оперативні підрозділи", - зазначили в МВС.

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