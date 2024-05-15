В усіх областях України ввели екстрені відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"З 19:25 до 22:00 "Укренерго" запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", - повідомили в "Укренерго".

Там також додали, що завтра впродовж доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень.

Зазначається, що це це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми безпечнішою.

"Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож "Укренерго" розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00", - написав Коваленко.

За його словами у разі перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення світла, тобто графіки.