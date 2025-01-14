В Україні затвердили Стратегію цифрового розвитку інновацій: що вона передбачає

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України WINWIN. Вона визначає ключові напрями розвитку технологій і створення сприятливих умов для інновацій до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Він зазначає, що у нашій країні створять умови для відкриття нових ринків по перспективних напрямках, а також буде спрощений доступ до фінансування. Обіцяють приділити увагу розвитку людського капіталу, ефективному управлінню та захисту інтелектуальної власності.
Окрему увагу буде приділенозапуску WINWIN Centres of Excellence – центрів досконалості для об'єднання експертів, ресурсів та інновацій, а також спрощенню доступу до фінансування.
Планується, що реалізація стратегії дозволить Україні зробити економічний прорив, забезпечити захист суверенітету та стати регіональним лідером у Європейському Союзі. Крім того, документ передбачає створення умов для розвитку людського капіталу, ефективного управління та захисту інтелектуальної власності.
Федоров зазначає, що стратегія буде направлена насамперед на розвиток таких галузей:
"Це наш чіткий план побудови цифрової економіки та інноваційної держави до 2030 року. Технології – це ключ до перемоги та економічного відновлення України", – зазначає міністр.
Детальніше зі стратегією можна ознайомитися на сайті WINWIN.
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