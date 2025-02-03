В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок

До переліку потрапили авто з об'ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літрів. Рік випуску таких авто становить до 5 років.

Зокрема, до списку попали авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Як зазначається в повідомленні, розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до Податкового кодексу України.

Податок на люксові авто

Транспортний податок в Україні був введений у 2015 році. Він стягується з власників дорогих легкових автомобілів, які були випущені не більше п'яти років тому.

Транспортним податком обкладаються легкові автомобілі, вік яких не перевищує п’яти років і вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Враховуючи, що мінімальна зарплата на 1 січня 2025 року складає 8 тисяч гривень, для 2025 року ця сума становить 3 млн гривень. Ставка податку - 25 тисяч гривень за кожен автомобіль.

Середньоринкова вартість легкового автомобіля визначається Міністерством економіки України. Далі ця ціна коригується за допомогою коефіцієнта, що залежить від віку автомобіля: чим старіший транспорт, тим менший коефіцієнт, і, відповідно, нижча середньоринкова вартість.

Податок сплачують фізичні та юридичні особи, а також нерезиденти, які зареєстрували автомобіль в Україні. Сплачувати податок повинні саме власники транспортних засобів, а не орендарі чи особи, що користуються автомобілем за генеральною довіреністю.

Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення, тоді як юридичні особи - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.