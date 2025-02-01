В Україні затримали кремлівських поплічників: намагалися завербувати "повстанців"

Правоохоронці нейтралізували підривну діяльність прокремлівської організації "Робітничий фронт України". За даними слідства, зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед росіянами.

Фігуранти закликали чоловіків призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували захисникам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях.

Зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тисяч користувачів. Фігуранти масово розклеювали по вулицях міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації.

Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували "агітки" на дошках оголошень або просто на стінах будівель.

Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях.

Фото: СБУ затримала кремлівських агітаторів (ssu.gov.ua)

СБУ затримала п'ятьох організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них - студенти, інша - працівники підприємств або безробітні.

Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим - суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.