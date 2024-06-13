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В Україні запустили ще одну газову свердловину

Четвер 13 червня 2024 16:55
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В Україні запустили ще одну газову свердловину Ілюстративне фото: в Україні запустили нову газову свердловину (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні запустили нову газову свердловину. Вона дає 280 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

"Ще 280 тис. куб. м газу та 120 тонн газового конденсату на добу. Саме стільки дає нова свердловина, яку запустили фахівці Укргазвидобування", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що свердловину пробурили на одному з найперспективніших родовищ, ресурси якого оцінені на рівні близько 1 млрд куб. м палива.

Видобуток газу в Україні

З початку 2024 року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію близько 10 нових високодебітних свердловин.

Таким чином вдалося на 12% збільшити видобуток газу в І кварталі 2024-го року.

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