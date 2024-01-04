В Україні запустили платформу для створення власних дронів: як зареєструватися

В Україні запустили платформу "Житомирський дрон", за допомогою якої українці матимуть змогу збирати власні безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія" у Telegram.
Зазначається, що кожен українець може збирати власні дрони та допомагати армії. Для цього достатньо авторизуватись на інформаційній платформі "Житомирський дрон", яку запустила Житомирська міська рада.
За допомогою платформи можна дізнатися чіткий алгоритм дій під час збирання безпілотника. При цьому для мешканців Житомирської громади передбачено можливість отримати нагороду у розмірі 6 тисяч гривень за зібраний дрон.
Що потрібно для того, щоб почати збирати власний дрон:
Також для тих, чиї дрони були відправлені на фронт, буде можливість побачити, як саме вони відпрацювали по ворожих цілях.
За допомогою платформи можна стати і постачальником запчастин для дронів. У такому разі необхідно:
Нагадаємо, в Україні різко зростає виробництво безпілотників. Промисловість випускає десятки тисяч дронів на місяць.
При цьому у 2024 році планується виготовити для українських захисників мільйон FPV-дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Більш детально про те, чи змінить таку кількість БПЛА перебіг війни, - у матеріалі РБК-Україна.
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