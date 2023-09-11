В Україні запускають зручну послугу з оформлення паспортів для сімей

В Україні запускають сімейну послугу по видачі паспортів. Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Зокрема, батьки зможуть оформити одночасно:
Отримати послугу може одних з законних представників для:
Для отримання послуги необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс" в Україні чи за кордоном або в ЦНАП.
При цьому зазначається, що якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.
Нагадаємо, українці, які втратили паспорт за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної чи консульської установи України, щоб оформити новий документ або отримати посвідчення особи, яка надасть право повернутися додому. Докладніше про процедуру - читайте у матеріалі.
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