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В Україні запускають пілотний проект 5G: скільки триватиме та що передбачає

Ілюстративне фото: в Україні запускають пілотний проект 5G (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні стартує пілотний проект з використання 5G-зв'язку. Його планують провести в кілька етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Він розповів, що український уряд ухвалив зміну до постанови про використання радіочастот.

"Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки і пройде у два етапи", - зазначив Федоров.

За його словами, під час випробувань Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.

Федоров звернув увагу, що 5G здатний передавати дані у 10 разів швидше, ніж 4G. Це створює нові можливості для обміну великим обсягом інформації.

"Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", - наголосив міністр.

Він уточнив, що постанова уряду дозволить операторам використовувати частоти 2100 МГц не тільки для 3G, але і для 2G та 4G. При цьому припинення використання частот 694-862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв'язку.

 

До речі, раніше РБК-Україна писало про п'ять найабсурдніших міфів про 5G.

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