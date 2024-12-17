В Україні запускають незвичайну банківську картку: для чого вона потрібна

За його словами, "Дія.Картка" має стати зручним інструментом для отримання державних виплат. Її створили у співпраці з банками, щоб спростити процедуру та замінити кілька карток одним універсальним продуктом.

"Дія.Картка" дозволить жителям нашої країни уникнути необхідності кожного разу оформлювати нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат. Уже зараз доступна перша послуга на "Дія.Картці" – "єКнига". У майбутньому планується переведення всіх виплат "єПідтримки", включно з програмами 2021–2023 років. Крім того, вже цього місяця запустять ще одну соціальну виплату.

Першими банками, які долучилися до програми, стали:

ПриватБанк

А-Банк

Акордбанк

Глобус Банк

monobank

Незабаром список розшириться – до підключення готуються Банк Кредит Дніпро, Sense та Bank 3/4.

На "Дія.Картці" поступово з’являтиметься більше державних програм із "фарбованими" коштами, що використовуватимуться для цільових виплат. На меті – зробити послуги доступними для всіх жителів нашої країни