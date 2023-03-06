В Україні запроваджують меценатські пенсії: у Мінсоцполітики розповіли про механізм

Як зазначила Марчак, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено.

"Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій", - сказала вона.

За її словами, "будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків чи бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини".

"І таким чином це призведе для збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої здійснено благодійний внесок", - додала Марчак.