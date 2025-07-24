В Україні запрацював перший завод, який виробляє заморожену здобу

Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT офіційно запустила перший в Україні завод із виробництва виробів зі здобного тіста, тіста філо, круасанів, донатів та льоду. Він розташований у місті Хуст Закарпатської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.
У травні 2025 року підприємство відкрило першу з п'яти ліній по виробництву здоби, на сьогодні вже працює лінія по виробництву льоду. Як зазначив власник компанії BFI Олег Міщенко, інвестиції у проект склали понад 400 млн грн.
"Ми розуміємо, які ризики зараз щодо зведення нового підприємства. Проте ми також розуміємо свою роль у підтримці країни, у наданні робочих місць та формуванні фундаменту стійкого та надійного партнера держави. Ми ще раз показуємо, що українці незламні, і навіть у часи війни спроможні тримати курс на розвиток країни та створення унікальних продуктів", - зазначив Олег Міщенко.
Планова потужність, яку закладено в стратегії до 2027 року - до 3000 тонн продукції на місяць на всіх лініях виробництва: перша лінія з виробництва здоби швидкої заморозки, друга - виробництво льоду, третя - вироби з тіста філо, четверта - круасанів, п’ята - донатів.
Разом із тим виробництво націлене на покриття не тільки внутрішнього ринку, а й на експорт. Так, в планах компанії експортувати до 30% хлібобулочних виробів. Завод повністю автоматизований, цифровізований і зведений із урахуванням мінімізації зовнішніх ризиків.
"Це фабрика майбутнього. Ми будуємо не просто підприємство, а робимо індустріально-соціальний кластер і ставимо виробництво на новий рівень. Нагадаю, що це перший завод в Україні, який виробляє заморожену “здобу”, а потужності підприємства орієнтовані в тому числі на імпортозаміщення продукції, яку Україна раніше не виробляла", - зазначає CEO BFI Євгеній Міщенко.
Він також додав, що в Хусті компанія паралельно реалізує проєкт, орієнтований на громаду та працівників підприємства: навколо виробництва формуватиметься публічний простір із кав’ярнею, пекарнею, піцерією, електрозаправкою, ковзанкою та сімейною зоною відпочинку.
Будівництво завода у Хусті - частина оновленої глобальної стратегії розвитку компанії. В рамках стратегії BAKERY FOOD INVESTMENT також інвестувала 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці (Чернігівська область), що дозволило збільшити потужності на 25%.
Зараз український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників. Ключову роль у проекті відіграє Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми "Доступні кредити 5–7–9%" та ініціативи "Джерело енергії".
Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні.
Виготовляє широкий асортимент продукції, включаючи мініки, хот-доги та сінабони, які широко представлені в українських маркетах, а також експортуються в 15 країн, в т.ч. США, Грузію, Туреччину та країни Європи.
BFI використовує технологію шокової заморозки, що дозволяє зберігати продукцію при -18°C протягом року без втрати якості. Компанія також відмовилась від використання трансжирів, що робить продукцію придатною для споживання дітьми.
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