В Україні запрацював перший завод, який виробляє заморожену здобу

У травні 2025 року підприємство відкрило першу з п'яти ліній по виробництву здоби, на сьогодні вже працює лінія по виробництву льоду. Як зазначив власник компанії BFI Олег Міщенко, інвестиції у проект склали понад 400 млн грн.

"Ми розуміємо, які ризики зараз щодо зведення нового підприємства. Проте ми також розуміємо свою роль у підтримці країни, у наданні робочих місць та формуванні фундаменту стійкого та надійного партнера держави. Ми ще раз показуємо, що українці незламні, і навіть у часи війни спроможні тримати курс на розвиток країни та створення унікальних продуктів", - зазначив Олег Міщенко.

Планова потужність, яку закладено в стратегії до 2027 року - до 3000 тонн продукції на місяць на всіх лініях виробництва: перша лінія з виробництва здоби швидкої заморозки, друга - виробництво льоду, третя - вироби з тіста філо, четверта - круасанів, п’ята - донатів.

Разом із тим виробництво націлене на покриття не тільки внутрішнього ринку, а й на експорт. Так, в планах компанії експортувати до 30% хлібобулочних виробів. Завод повністю автоматизований, цифровізований і зведений із урахуванням мінімізації зовнішніх ризиків.

"Це фабрика майбутнього. Ми будуємо не просто підприємство, а робимо індустріально-соціальний кластер і ставимо виробництво на новий рівень. Нагадаю, що це перший завод в Україні, який виробляє заморожену “здобу”, а потужності підприємства орієнтовані в тому числі на імпортозаміщення продукції, яку Україна раніше не виробляла", - зазначає CEO BFI Євгеній Міщенко.

Він також додав, що в Хусті компанія паралельно реалізує проєкт, орієнтований на громаду та працівників підприємства: навколо виробництва формуватиметься публічний простір із кав’ярнею, пекарнею, піцерією, електрозаправкою, ковзанкою та сімейною зоною відпочинку.

Будівництво завода у Хусті - частина оновленої глобальної стратегії

Будівництво завода у Хусті - частина оновленої глобальної стратегії розвитку компанії. В рамках стратегії BAKERY FOOD INVESTMENT також інвестувала 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці (Чернігівська область), що дозволило збільшити потужності на 25%.

Зараз український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників. Ключову роль у проекті відіграє Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми "Доступні кредити 5–7–9%" та ініціативи "Джерело енергії".