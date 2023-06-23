В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) розпочав роботу в Україні з 23 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МВС України Ігоря Клименка.
"Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює", - розповів він
Переваги реєстру
За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.
Очільник МВС додав, що Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.
Куди дзвонити по питаннях, що з'являється
Докладніше про процедуру, як працюватиме Єдиний реєстр зброї (ЄРО) в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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