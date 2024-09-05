В Україні запрацювали фахівці із супроводу ветеранів: де вони допомагатимуть

Із 22 серпня 2024 року у Мінветеранів запустили проект "фахівець із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб".

"Це буде людина з числа ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих захисників і захисниць України, яка буде працювати в громадах", - розповів Олександр Порхун.

Завдання цих спеціалістів – постійно бути на зв'язку з тими ветеранами в громаді, де вони працюють. На одного фахівця приходитиметься 35 кейсів.

"У фахівців є база даних по його громаді. Фахівець дзвонить і запитує: "Друже, які проблеми у тебе є? В чому потрібна допомога?". Він зустрічає першим в громаді, коли ветеран повертається з війни", - зазначив урядовець.

Він додав, що міністерство буде спілкуватись напряму з ветераном і запитувати, як працює фахівець.

"Якщо скаже "Та я взагалі не знаю, хто це", тоді ми приймаємо рішення його звільнити і підібрати людину, яка дійсно буде надавати допомогу", - пояснив Олександр Порхун.