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В Україні запрацювали фахівці із супроводу ветеранів: де вони допомагатимуть

Київ, Україна, Четвер 05 вересня 2024 10:37
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В Україні запрацювали фахівці із супроводу ветеранів: де вони допомагатимуть Фото: Повернення ветеранів (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

В Україні запустили проект із супроводу ветеранів та демобілізованих людей. Фахівці допомагатимуть реінтеграції захисників, які повернулися з війни.

Де і як вони працюватимуть, в інтерв’ю РБК-Україна розповів виконуючий обов’язки міністра у справах ветеранів Україні Олександр Порхун.

Із 22 серпня 2024 року у Мінветеранів запустили проект "фахівець із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб".

"Це буде людина з числа ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих захисників і захисниць України, яка буде працювати в громадах", - розповів Олександр Порхун.

Завдання цих спеціалістів – постійно бути на зв'язку з тими ветеранами в громаді, де вони працюють. На одного фахівця приходитиметься 35 кейсів.

"У фахівців є база даних по його громаді. Фахівець дзвонить і запитує: "Друже, які проблеми у тебе є? В чому потрібна допомога?". Він зустрічає першим в громаді, коли ветеран повертається з війни", - зазначив урядовець.

Він додав, що міністерство буде спілкуватись напряму з ветераном і запитувати, як працює фахівець.

"Якщо скаже "Та я взагалі не знаю, хто це", тоді ми приймаємо рішення його звільнити і підібрати людину, яка дійсно буде надавати допомогу", - пояснив Олександр Порхун.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні з'являться дві стратегії щодо ветеранів. Президент дав таке доручення Кабміну.

Також ми розповідали, як стати помічником ветерана. Українці можуть пройти навчання з подальшим працевлаштуванням

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