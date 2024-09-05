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В Украине заработали специалисты по сопровождению ветеранов: где они будут помогать

Киев, Украина, Четверг 05 сентября 2024 10:37
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В Украине заработали специалисты по сопровождению ветеранов: где они будут помогать Фото: Возвращение ветеранов (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

В Украине запустили проект по сопровождению ветеранов и демобилизованных людей. Специалисты будут помогать реинтеграции защитников, которые вернулись с войны.

Где и как они будут работать, в интервью РБК-Украина рассказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

С 22 августа 2024 года в Минветеранов запустили проект "специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

"Это будет человек из числа ветеранов, ветеранок, членов семей погибших защитников и защитниц Украины, который будет работать в общинах", – рассказал Александр Порхун.

Задача этих специалистов – постоянно быть на связи с ветеранами в общине, где они работают. На одного специалиста будет приходиться 35 кейсов.

"У специалистов есть база данных по его общине. Специалист звонит и спрашивает: "Друг, какие проблемы у тебя есть? В чем нужна помощь?". Он встречает первым в общине, когда ветеран возвращается с войны", - отметил чиновник.

Он добавил, что министерство будет общаться напрямую с ветераном и спрашивать, как работает специалист.

"Если скажет "Да я вообще не знаю, кто это", тогда мы принимаем решение его уволить и подобрать человека, который действительно будет оказывать помощь", - объяснил Александр Порхун.

Напомним, мы писали, что в Украине появятся две стратегии по отношению к ветеранам. Президент дал такое поручение Кабмину.

Также мы рассказывали, как стать помощником ветерана. Украинцы могут пройти обучение с последующим трудоустройством

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