В Україні запрацювала система миттєвих платежів: що це означає

"Перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України", - йдеться в повідомленні.

Що таке миттєвий переказ

Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, завдяки якій через СЕП відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції, пояснили в пресслужбі.

Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд), а максимальна сума однієї платіжної операції встановлена на рівні 100 тис. гривень, що є оптимальним рішенням для більшості платежів для забезпечення повсякденних потреб громадян, зазначили в НБУ.

Десять банків

Безпосередньо до функціональності миттєвого переказу СЕП станом на сьогодні вже підключилися:

Національний банк України;

Ощадбанк

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

СКАЙ БАНК

КЛІРИНГОВИЙ ДІМ

УКРСИББАНК

Укрексімбанк

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК

СЕНС БАНК

АЛЬТБАНК

Ідея Банк.

За даними пресслужби, поступово до неї мають підключитися всі учасники СЕП (залежно від їхніх внутрішніх графіків впровадження миттєвих переказів СЕП), щоб мати змогу пропонувати своїм клієнтам якісні та швидкі платіжні послуги.

"Адже реалізація функціональності миттєвого переказу СЕП, що є ключовою особливістю нової версії СЕП-4.1, створює умови для подальшого вдосконалення платіжної інфраструктури країни", - додали в прес-службі.