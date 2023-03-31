В Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування від "Рятуємо життя" та Protez Hub

Онлайн-платформа дасть можливість зрозуміти послідовність етапів реабілітації та протезування постраждалих від моменту травмування до повернення додому з протезом; розібратися у процесі обрання протеза; а також чіткіше окреслити роль різних фахівців у відновлені людини, що втратила кінцівку.

Платформу запустили гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" "Рятуємо життя" та Protez Hub. На створення ресурсу "Метінвест" спрямував понад 2,5 млн грн.

"Протезування та реабілітація людей, що втратили кінцівки внаслідок війни, - один із великих напрямів роботи ініціативи "Рятуємо життя". Спільну з Protez Hub програму зараз проходять 42 військовослужбовці й мирні жителі, а 10 із них вже отримали протези. Створення освітньої платформи - важлива складова повернення постраждалих до повноцінного життя. Адже вона дасть змогу крок за кроком пройти всі етапи протезування та відновлення, усвідомити потреби людей з ампутаціями та підвищити якість медичних послуг", - відзначив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Навчання медичного персоналу спрямоване на якісніше надання послуг із протезування кінцівок та супутньої реабілітації.

Платформа містить 5 курсів: реабілітаційних, для спеціалістів із протезування та з догляду за пацієнтами. Курси складаються із 34 відеолекцій від 16 українських та закордонних практиків, експертів і науковців.

До лекцій додаються матеріали, які користувачі зможуть роздрукувати та використовувати щодня. Після завершення навчання учасники отримають сертифікати погодженого з Міністерством охорони здоров’я України зразка.

"Команда Protez Hub допомагає розвивати галузь протезування кінцівок в Україні з 2015 року. Створення платформи "База знань: Protez Hub" було логічним та своєчасним рішенням, і я щиро пишаюся тим, що ми втілили його в життя. Я вдячна нашим партнерам "Рятуємо Життя" компанії Метінвест за те, що вони зрозуміли важливість розробки та існування такого ресурсу й підтримали цю ідею", - говорить Антоніна Кумка, президент Protez Hub.

Нагадаємо, ініціативу "Рятуємо життя" створила група" Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну.

За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 млн євро. Українці отримали понад 4 тисячі тонн харчових продуктів і засобів гігієни, а лікарні - медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад 246 тисяч євро.