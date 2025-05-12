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В Україні запрацювала освітня платформа для мешканців Криму

Фото: в Україні запрацювала освітня платформа для мешканців Криму (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

В Україні розпочала роботу освітньо-інформаційна платформа, створена спеціально для мешканців тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Її головна мета - надати вичерпну інформацію про можливості отримання української освіти незалежно від місця проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновників платформи.

Платформа також стане у нагоді мешканцям інших тимчасово окупованих територій, які прагнуть зберегти зв’язок з українською освітньою системою.

На платформі зібрано актуальну інформацію для дітей, батьків, учителів та освітян щодо:

  • навчання в українській системі освіти;
  • освітніх програм і курсів;
  • можливостей для підвищення кваліфікації.

Усі розділи платформи  будуть оновлюватися відповідно до змін у законодавстві, освітній політиці та згідно рекомендацій уповноважених органів. Крім того, регулярно додаватимуться нові матеріали, інструкції, ресурси та актуальні освітні можливості.

Проєкт реалізовано за підтримки представництва президента України в Автономній Республіці Крим у партнерстві з:

  • Міністерством освіти і науки України;
  • Державною установою "Український інститут розвитку освіти";
  • громадською організацією "Центр громадянської просвіти "Альменда";
  • Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

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КримОсвіта в Україні