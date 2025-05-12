В Україні запрацювала освітня платформа для мешканців Криму

Платформа також стане у нагоді мешканцям інших тимчасово окупованих територій, які прагнуть зберегти зв’язок з українською освітньою системою.

На платформі зібрано актуальну інформацію для дітей, батьків, учителів та освітян щодо:

навчання в українській системі освіти;

освітніх програм і курсів;

можливостей для підвищення кваліфікації.

Усі розділи платформи будуть оновлюватися відповідно до змін у законодавстві, освітній політиці та згідно рекомендацій уповноважених органів. Крім того, регулярно додаватимуться нові матеріали, інструкції, ресурси та актуальні освітні можливості.

Проєкт реалізовано за підтримки представництва президента України в Автономній Республіці Крим у партнерстві з: