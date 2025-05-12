В Україні запрацювала освітня платформа для мешканців Криму
В Україні розпочала роботу освітньо-інформаційна платформа, створена спеціально для мешканців тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Її головна мета - надати вичерпну інформацію про можливості отримання української освіти незалежно від місця проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновників платформи.
Платформа також стане у нагоді мешканцям інших тимчасово окупованих територій, які прагнуть зберегти зв’язок з українською освітньою системою.
На платформі зібрано актуальну інформацію для дітей, батьків, учителів та освітян щодо:
- навчання в українській системі освіти;
- освітніх програм і курсів;
- можливостей для підвищення кваліфікації.
Усі розділи платформи будуть оновлюватися відповідно до змін у законодавстві, освітній політиці та згідно рекомендацій уповноважених органів. Крім того, регулярно додаватимуться нові матеріали, інструкції, ресурси та актуальні освітні можливості.
Проєкт реалізовано за підтримки представництва президента України в Автономній Республіці Крим у партнерстві з:
- Міністерством освіти і науки України;
- Державною установою "Український інститут розвитку освіти";
- громадською організацією "Центр громадянської просвіти "Альменда";
- Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE).
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