ua en ru
Пн, 12 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине заработала образовательная платформа для жителей Крыма

Понедельник 12 мая 2025 10:31 promo
UA EN RU
В Украине заработала образовательная платформа для жителей Крыма Фото: в Украине заработала образовательная платформа для жителей Крыма (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В Украине начала работу образовательно-информационная платформа, созданная специально для жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Ее главная цель - предоставить исчерпывающую информацию о возможности получения украинского образования независимо от места жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателей платформы.

Платформа также пригодится жителям других временно оккупированных территорий, которые стремятся сохранить связь с украинской образовательной системой.

На платформе собрана актуальная информация для детей, родителей, учителей и педагогов по:

  • обучения в украинской системе образования;
  • образовательных программ и курсов;
  • возможностей для повышения квалификации.

Все разделы платформы будут обновляться в соответствии с изменениями в законодательстве, образовательной политике и согласно рекомендациям уполномоченных органов. Кроме того, регулярно будут добавляться новые материалы, инструкции, ресурсы и актуальные образовательные возможности.

Проект реализован при поддержке представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в партнерстве с:

  • Министерством образования и науки Украины;
  • Государственным учреждением "Украинский институт развития образования";
  • общественной организацией "Центр гражданского просвещения "Альменда";
  • Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Образование в Украине
NEWS
Еще три ПВО и почти 1200 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям войск РФ
Еще три ПВО и почти 1200 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям войск РФ
DAILY
Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса