В Украине заработала образовательная платформа для жителей Крыма

В Украине начала работу образовательно-информационная платформа, созданная специально для жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Ее главная цель - предоставить исчерпывающую информацию о возможности получения украинского образования независимо от места жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателей платформы.

Платформа также пригодится жителям других временно оккупированных территорий, которые стремятся сохранить связь с украинской образовательной системой.

На платформе собрана актуальная информация для детей, родителей, учителей и педагогов по:

обучения в украинской системе образования;

образовательных программ и курсов;

возможностей для повышения квалификации.

Все разделы платформы будут обновляться в соответствии с изменениями в законодательстве, образовательной политике и согласно рекомендациям уполномоченных органов. Кроме того, регулярно будут добавляться новые материалы, инструкции, ресурсы и актуальные образовательные возможности.

Проект реализован при поддержке представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в партнерстве с: