В Україні запрацює новий стандарт допомоги при інсультах: що зміниться

В Україні пацієнтів з інсультом обстежуватимуть і лікуватимуть за оновленими протоколами. Хворих направлятимуть до закладів, які надають спеціалізовану допомогу.

Про новий стандарт допомоги при інсультах в інтерв’ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров .

Інсульт є другою за частотою причиною смерті у світі. Близько 80-85% випадків – це ішемічні інсульти, зазначив Сергій Дубров.

"На жаль, мушу констатувати, що за останні декілька років показники в нашій країні лише погіршуються. МОЗ затвердило стандарт медичної допомоги при ішемічному інсульті, який визначає єдиний алгоритм дій медичним працівникам та передусім гарантує пацієнтам якість та ефективність наданих послуг", - розповів перший заступник міністра охорони здоров'я.

Він додав, що при розробці заходів для боротьби з інсультами міністерство орієнтується на кращі світові стандарти.

"У Європі є чіткий план дій до 2030 року, який ми тримаємо у фокусі уваги. Питання зменшення захворюваності на інсульти, зменшення летальних випадків, реалізація ефективних і сучасних підходів у діагностиці та лікуванні інсультів – це виклик як для української медичної системи, так і загалом для світу", - зазначив Сергій Дубров.

За його словами, дуже важливо, щоб пацієнти потрапляли не до найближчих лікарень, а саме до тих, які забезпечують належне лікування у разі інсульту. На даний час в Україні 258 медичних закладів мають контракти з НСЗУ для надання медичної допомоги в разі інсульту.

Стандарт медичної допомоги за ішемічного інсульту впроваджує оновлені протоколи діагностики, лікування пацієнтів на догоспітальному і госпітальному етапах, а також під час їх реабілітації у закладах охорони здоровʼя, розповів урядовець.

"Також триває робота над розбудовою мережі медичних закладів з інсультними центрами та блоками, в яких є можливість застосовувати сучасні методи лікування, такі як тромболізис та тромбектомія", - додав Сергій Дубров.