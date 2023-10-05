В Україні запрацює електронний реєстр небезпечних об’єктів: навіщо він потрібен

Державна служба надзвичайних ситуацій України запускає Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки. Він запрацює з 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

За даними міністерства, він дозволяє реєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС.

"Через новий сервіс з'явиться можливість подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет", - пояснили в МВС.

Правоохоронці повідомили, що раніше служба запровадила електронне декларування відповідності матеріально-технічної бази. Наразі проводяться роботи над запуском електронного декларування ще у "Дії.Бізнес".

Крім того, в МВС повідомили, що для покращення взаємодії з бізнесом фахівці служби минулого року створили та підтримують роботу чат-бота "Інтерактивний інспектор", що допомагає підприємцям в отриманні відповідей на безпекові питання.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.