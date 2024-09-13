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В Україні залишать тільки легальні автостанції, з касами та платформами

Фото: автостанції в Україні зможуть працювати тільки легально (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні створять електронний Перелік автостанцій. Це стане передумовою для їхньої легальної роботи та можливості надавати послуг як перевізникам, так і пасажирам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з постановою уряду формуватись перелік буде за заявницьким принципом та з ініціативи власників автостанцій. Цей механізм принципово відрізняється від регулювання, що діяло до 2020 року та передбачало фактично ліцензування цієї діяльності. 

Як зазначили в міністерстві, профільне законодавство передбачає, що рух міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів має починатись та завершуватись на автостанції. Тож під час відкриття нового маршруту чи внесення змін до наявного, організатор перевезень має переконатись, що зазначені перевізником в схемі руху автостанції існують та працюють легально.

Оновлений механізм передбачає, що вказати в схему руху можна буде лише ті автостанції, які є в переліку. Таким чином буде актуалізовано інформацію про мережу легальних автостанцій. Також оновлений механізм дозволить визначити суб'єктів господарювання, що є їх власниками і відповідають за якісне надання послуг.

Запустити роботу загальнодоступного переліку планується у листопаді 2024 року. Власники автостанцій зможуть самостійно вносити до нього актуальну інформацію про автостанції через електронну форму. Зокрема, про кількість платформ і кас, вартість послуг для перевізників тощо.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили форму квитка на автобусні маршрути. Тепер він може бути довільної форми, але мати основні атрибути, яких вимагає законодавство.

Наказом врегульовано поняття форми електронного квитка у відповідності з чинним законом щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Електронний квиток може бути на телефоні чи будь-якому іншому цифровому гаджеті та є рівноцінним надрукованому квитку.

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