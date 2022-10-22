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В Україні загинули одразу два грузинські добровольці

Фото: в Україні загинули одразу два грузинські добровольці (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За останню добу стало відомо про загибель двох добровольців, громадян Грузії, котрі воювали в Україні проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новости Грузия".

Так, під час ракетного обстрілу в Луганській області загинув Михайло Капланішвілі, відомий як Михайло Каплан.

Він став 21-м грузинським бійцем, який загинув в Україні. Про його загибель стало відомо увечері у п'ятницю, 21 жовтня.

Він був громадянським активістом, членом грузинського "Антиокупаційного руху", вирушив в Україну добровольцем навесні", - розповіли у Telegram-каналі.

Також в Україні Херсоном загинув Олександр Мартіашвілі. Йому було 24 роки.

Повідомлення про загибель Олександра стало другим за останню добу. Він став 22-м добровольцем із Грузії, який загинув в Україні.

Як повідомлялося, у липні в Україні, в Луганській області, також загинув доброволець із Грузії. Він був 17 загиблим грузинським добровольцем у війні в Україні.

Також в війні Росії проти України загинув колишній британський військовий. Він захищав Сєвєродонецьк.

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