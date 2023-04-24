В Україні зафіксували північне сяйво: фото з регіонів

Українці спостерігають над дивовижним світлом у небі, яке нагадує Північне сяйво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на численні дописи українців у Twitter.
Незвичайне явище у небі, яке нагадує північне сяйво помітили жителі багатьох регіонів України. Українці поділились неймовірними знімками у соціальних мережах.
Північне сяйво зафіксували в Київській області. Зокрема, у небі Чорнобиля:
Незвичне явище зафіксували у Хмельницькому:
Не оминуло диво природи й Львівську область:
Незвичне явище у небі може бути наслідком сильного геомагнітного шторму, який за повідомлення компанії Space Weather Live відбувся 23 квітня.
Раніше ми повідомляли, пілот під час рейсу розвернув літак на 360 градусів, щоб пасажири насолодилися приголомшливим видовищем - полярним сяйвом.
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