В Україні зафіксували північне сяйво: фото з регіонів

Українці спостерігають над дивовижним світлом у небі, яке нагадує Північне сяйво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на численні дописи українців у Twitter .

Незвичне явище у небі може бути наслідком сильного геомагнітного шторму, який за повідомлення компанії Space Weather Live відбувся 23 квітня.

Північне сяйво зафіксували в Київській області. Зокрема, у небі Чорнобиля:

Незвичайне явище у небі, яке нагадує північне сяйво помітили жителі багатьох регіонів України. Українці поділились неймовірними знімками у соціальних мережах.

Раніше ми повідомляли, пілот під час рейсу розвернув літак на 360 градусів, щоб пасажири насолодилися приголомшливим видовищем - полярним сяйвом.

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