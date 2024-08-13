В Україні зафіксували фіолетове північне сяйво. Ефектні фото явища

У ніч на 13 серпня над територією України виникло північне сяйво, яке не є характерним для наших широт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Волинського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Північне сяйво в Україні

Пурпурове світло можна було спостерігати у поєднанні з метеорним потоком Персеїди. Явище можна було побачити над Києвом, Львовом, Чернівцями, Запоріжжям, Дніпром та іншими містами України.

"Непритаманне явище помітили і на Волині, у Маневичах. Зазвичай північне сяйво можна спостерігати у полярних широтах 90-70°, Україна ж перебуває на широті 52-44°", - пояснили у гідрометеоцентрі.

Також там зазначили, що українці мали можливість милуватися цим явищем завдяки антициклону, який спричинив малохмарну погоду без опадів.

"До кінця робочого тижня очікується ясна погода без опадів, тобто вночі буде ясне небо. Тому якщо північне сяйво знову сягне наших широт, то українці зможуть його спостерігати на ясному небі", - заявив черговий синоптик Волинського обласного центру з гідрометеорології Василь Клем'юк.

Північне сяйво на Волині (фото: Волинський обласний центр з гідрометеорології/Оксана Коваленко)

Українці у соцмережах масово ділилися фото незвичного для нашої країни явища. Вони зазначають, що яскравих кольорів сяйво набувало при зйомці фото із витримкою, а ось при спостереженні у реальному часу забарвлення неба не було таким ефектним.

Північне сяйво в Україні (фото: Facebook/Andrii Nemirovskiy)

Чому північне сяйво виникає над Україною

Полярне сяйво з’являється через велику активність Сонця. Під час вибухів на ньому утворюється хмара частинок, які летить у міжпланетний космічний простір. Ці частинки можуть потрапляти у магнітосферу Землі, втім магнітне поле більшість з них відсіює. Ті ж частинки, які потрапляють в атмосферу, збуджують атоми газів і від цього з'являється сяйво.

Для широт України не характерне виникнення північного сяйва, але через високу активність на Сонці, цих частинок так багато викидається, що вони проходять в атмосферу над нашою країною.

За словами завідувача лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Івана Крячка, у 2024 році Сонце перебуває на піку активності під час 11-річного свого циклу. Далі кількість вибухів на світилі піде на спад, відповідно, менше частинок доходитиме до Землі.

Чому сяйво було фіолетовим

Найпоширенішим кольором північного сяйва є зелений, а другий за поширеністю - червоний. Набагато рідкісніший - фіолетовий відтінок, він утворюється на низькій висоті, оскільки іонізовані молекули азоту, які можуть випромінювати синє та червоне світло, зливаються й дають фіолетове забарвлення.