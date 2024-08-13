В Украине зафиксировали фиолетовое северное сияние. Эффектные фото явления

В ночь на 13 августа над территорией Украины возникло северное сияние, которое не характерное для наших широт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Волынского областного центра гидрометеорологии в Facebook.

Северное сияние в Украине

Пурпурный свет можно наблюдать в сочетании с метеорным потоком Персеиды. Явление можно было увидеть над Киевом, Львовом, Черновцами, Запорожьем, Днепром и другими городами Украины.

"Обильное явление заметили и на Волыни, в Маневичах. Обычно северное сияние можно наблюдать в полярных широтах 90-70°, Украина же находится на широте 52-44°", - пояснили в гидрометеоцентре.

Также там отметили, что украинцы имели возможность любоваться этим явлением благодаря антициклону, который вызвал малооблачную погоду без осадков.

"До конца рабочей недели ожидается ясная погода без осадков, то есть ночью будет ясное небо. Поэтому, если северное сияние снова достигнет наших широт, то украинцы смогут его наблюдать на ясном небе", - заявил синоптик Волынского областного центра по гидрометеорологии Василий Клемьюк.

Северное сияние на Волыни (фото: Волынский областной центр по гидрометеорологии / Оксана Коваленко)

Украинцы в соцсетях массово делились фото необычного для нашей страны явления. Они отмечают, что яркие цвета сияние приобретало при съемке фото с выдержкой, а вот при наблюдении в реальном времени цвет неба не был таким эффектным.

Северное сияние в Украине (фото: Facebook/Andrii Nemirovskiy)

Почему северное сияние возникает в Украине

Полярное сияние появляется из-за большой активности Солнца. При взрывах на нем образуется облако частиц, летящих в межпланетное космическое пространство. Эти частицы могут попадать в магнитосферу Земли, однако, магнитное поле большинство из них отсеивает. Те же частицы, которые попадают в атмосферу, возбуждают атомы газов и от этого возникает сияние.

Для широт Украины не характерно возникновение северного сияния, но из-за высокой активности на Солнце этих частиц так много выбрасывается, что они проходят в атмосферу над нашей страной.

По словам заведующего лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ивана Крячко, в 2024 году Солнце находится в пике активности во время 11-летнего своего цикла. Дальше количество взрывов на нем уменьшиться, соответственно. меньше частиц будет доходить до Земли.

Почему сияние было фиолетовым

Самым распространенным цветом северного сияния является зеленый, а второй по распространенности - красный. Более редкий - фиолетовый оттенок, он образуется на низкой высоте, поскольку ионизированные молекулы азота, которые могут излучать синий и красный свет, сливаются и дают фиолетовой цвет.