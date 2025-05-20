В Україні зафіксовано чергове падіння експорту: експерт назвав причину

"За січень-лютий 2025 року експорт товарів становив 6288,1 млн дол., або 87,0% порівняно із січнем-лютим 2024 року, а імпорт - 11302,5 млн дол., або 112,3%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,56 (за січень-лютий 2024 року - 0,72). Отже, у січні-лютому 2025 року спостерігається майже подвоєння негативного сальдо торговельного балансу та різке погіршення коефіцієнта покриття експортом імпорту", - вказав аналітик.

За його словами, розвиток промисловості відбувається на тлі суттєвого зростання індексу цін виробників промислової продукції на 43,3%, де ключовим фактором виступає зростання цін на енергоресурси на 59,8%.

"Наведені показники свідчать, що у двоконтурній економіці "війни та тилу" більш-менш стабільні економічні процеси відбуваються у секторі ОПК, де є дешеве фінансування з боку держави у вигляді оборонного замовлення. Водночас "економіка тилу" поступово вмирає у полум’ї галопуючої інфляції та зростання цін на енергоресурси. Це призводить до скорочення експорту, гальмування темпів зростання ВВП до майже нульової позначки та деіндустріалізації основного ядра промисловості (крім ізольованого сектору ОПК)", - підкреслив Кущ.

Він зауважив, що "економіка війни" у контексті податкових надходжень та експортної виручки має спиратися на "економіку тилу" - але вона "поступово вмирає внаслідок відсутності кредитного імпульсу, кризи на ринку праці та неефективної урядової економічної політики".

"2025 року військовий бюджет становить 2 трлн грн. Ці 2 трлн грн має зібрати «економіка тилу», але вже зараз очевидно, що цьогоріч дефіцит таких внутрішніх ресурсів становитиме мінімум 200 млрд грн. Що сильніше "економіка тилу" занурюватиметься у кризу, то більшим буде цей дефіцит. Аби цього не сталося, уряд і НБУ повинні переглянути економічну та монетарну політику, акцентувавши її на специфіці функціонування амбівалентної моделі економіки під час війни", - резюмував експерт.

Як відомо, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна працює над оновленням національної Експортної стратегії, і що йдеться про нарощування експорту до 77 млрд доларів.

У свою чергу президент Українського комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов заявив, що для такого зростання виробництва мають бути заморожені тарифи держмонополій на електроенергію, газ та залізничні перевезення. Адже якщо підприємства втратять конкурентні переваги, це призведе до скорочення виробництва, закриття підприємств і втрати податкових надходжень.