В Україні заборонили одразу кілька популярних препаратів: про які ліки йдеться

Що відомо про заборону ліків

"Розпорядженнями Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в зв’язку з невідповідністю вимогам АНД заборонена реалізація, зберігання, застосування наступних лікарських засобів", – йдеться у повідомленні.

У службі закликають у разі виявлення заборонених лікарських засобів, вилучити їх з обігу, а тоді знищити або повернути постачальнику.

Протягом 10 днів необхідно повідомити про вжиті заходи Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області, а також надати відповідні документи – копії накладних та інформацію про лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню та передані для знищення.

Також служба опублікувала перелік засобів, обіг яких поновили в Україні. Переглянути його можна тут.

Які засоби заборонили

Циклокс – ці таблетки індійського виробництва призначають при депресії, тривожних розладах та панічних атаках. Ліки не пройшли сертифікації щодо невідповідності вимогам МКЯ (методів контролю якості) за показниками "Ідентифікація", "Кількісне визначення". Заборона діє на серію 1004282. Виробник КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД.

Oxycort – аерозоль для шкіри польського виробництва. Цей засіб призначений для лікування запальних процесів шкіри, ускладнених бактеріальною інфекцією, а також алергічних захворювань шкіри, опіків та відмороження, вторинних інфекцій після укусів комах.

Заборона діє на серію 1030623 лікарського засобу OXYCORT виробництва Polfa Tarchomin S.A., Польща, з маркуванням польською мовою.

Еферокс – таблетки німецького виробництва, які використовують для лікування щитоподібної залози. Виробник Ліндофарм ГмбХ, серія 2123534. У службі вказали, що закінчився тимчасовий термін заборони, який діяв протягом 90 днів.

Торік також була заборона на одну серію цього препарату через невідповідність показника "Маркування" та негативний висновок про якість лікарського засобу.

6-Метирулацил – субстанція, яку використовують для лікування запально-виразкових захворювань нижніх відділів товстого кишківника. Служба виявила ознаки фальсифікації серії 240210. Виробник Шицзяч-жуан Вангву Біо-Фармасьютікал Сайенс енд Текнолоджі Ко.

Дивігель – гель, який призначений для профілактики постменопаузального остеопорозу з високим ризиком перелому. Виробник препарату – фінляндська компанія Оріон Корпорейшн, серія 2185529. У Дердлікслужбі вказали, що закінчився тимчасовий термін заборони, який діяв протягом 90 днів.