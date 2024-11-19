В Україні заборонили дві психотропні речовини: які та у чому причина

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про розширення списку психотропних речовин, обмежених в обігу. До цього переліку було внесено кратом (Mitragyna speciosa) і його основний алкалоїд - мітрагінін.

Рішення про обмеження обігу кратому та мітрагініну було ухвалено для запобігання їх неконтрольованому поширенню в Україні.

Таким чином, включення цих речовин до списку заборонених психотропів передбачає більш суворий контроль над їх обігом, зокрема посилення відповідальності за їх незаконне використання чи торгівлю.

Що таке кратом та мітрагінін

Кратом - це тропічна рослина, що росте переважно в країнах Південно-Східної Азії, таких як Таїланд, Індонезія та Малайзія.

Листя кратому містить мітрагінін, який має психоактивні властивості, схожі на опіоїди та стимулятори.

Найчастіше кратом використовують у формі чаю або порошку, через що він здобув популярність у різних регіонах світу.

В інших країнах (США (у деяких штатах), Канада, Таїланд (в обмежених обсягах) і ЄС) через потенційну шкоду кратом та його основний алкалоїд - мітрагінін - або повністю заборонили, або суворо контролюють.

Чим кратом та мітрагінін небезпечні

Мітрагінін і кратом пов'язані з низкою небезпек для здоров'я, які зумовлені їхньою фармакологічною дією, зокрема впливом на центральну нервову систему.

Ось основні ризики, пов'язані з їхнім вживанням:

Ризик залежності та синдрому відміни

Кратом і мітрагінін діють на опіоїдні рецептори мозку, викликаючи схожі до опіоїдів ефекти, що може призвести до розвитку залежності при тривалому або інтенсивному вживанні.

При припиненні прийому у людей можуть виникати такі симптоми:

- нервозність, безсоння,

- головний біль,

- м'язовий біль та тремор.

Небезпечні побічні ефекти

Кардіоваскулярні ускладнення: тахікардія (прискорене серцебиття), підвищення артеріального тиску.

Психічні розлади: збудження, дратівливість, галюцинації та психоз ( якщо приймати у великих дозах), депресії, параної, зниження концентрації.

Порушення роботи ШКТ: нудота, блювання, запори.

Токсичність у великих дозах: пригнічення дихання, судоми, важкі отруєння, що іноді призводять до летальних випадків.

Потенційна токсичність для печінки: кратом може викликати пошкодження печінки (гепатотоксичність), що проявляється жовтяницею, болем у правому підребер'ї та порушенням функцій органу.

Обмеженість досліджень

Хоча кратом часто позиціонують як "натуральний засіб", його безпечність і ефективність недостатньо досліджені. У деяких країнах речовина заборонена через недостатню доказову базу.

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