В Україні заборонили діяльність проросійської партії "Наш край"

Зазначається, що колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду завершила розгляд адміністративної справи про заборону політичної партії "Наш край".

Судом було задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України і тепер діяльність політичної партії в Україні заборонена, а майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

"Звертаємо увагу на те, що повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної ради України", - додали у суді.

"Наш край"

Політична партія, зареєстрована 23 серпня 2011, під назвою "Блокова партія". У 2014 році була перейменована на "Наш край", а у 2015 році партію презентували на загальнонаціональному рівні як "нову політичну силу місцевих лідерів та господарників, які не бажають брати участь у політичних іграх та інтригах".

Співголовою партії були Антон Кіссе, Сергій Шахов та Олександр Мазурчак. Партія просувала проросійські наративи у суспільстві.

Заборона проросійських партій в Україні

Після початку війни в Україні почали забороняти діяльність проросійських партій. Це торкнулося "ОПЗЖ", "Партії Шарія" та багатьох інших.