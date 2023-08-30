UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні заборонили діяльність проросійської організації "Сіверська Русь"

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Суд заборонив діяльність Чернігівської обласної громадської організації "Сіверська Русь". Вона займалася проросійською пропагандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Чернігівській області.

Що відомо про організацію

Встановлено, що цю організацію використовувала РФ, як інструмент так званої "м'якої сили" для впливу на громадську думку з метою дестабілізації ситуації в державі.

До лав цієї організації здебільшого входили прихильники слов'янської ідеї, серед яких священники УПЦ (МП) та ветерани Збройних сил СРСР.

"Її очолював громадянин України, підполковник у відставці, який активно відстоював думку про утиски російськомовних громадян в Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

Чим займалася "Сіверська Русь"

Зокрема, керівник цього об'єднання готував замовні статті, що містили антиукраїнську пропаганду, спрямовану на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в державі, для подальшого поширення в мережі інтернет.

Крім того, керівництвом ГО "Сіверська Русь" пропагувалися ідеї слов'янської єдності, необхідності об'єднання України, Росії та Білорусі в єдину державу.

Зазначена організація співпрацювала з іншими об'єднаннями антиукраїнського спрямування, зокрема Всеукраїнською спілкою громадських організацій "Об'єднання організацій співвітчизників "Російська співдружність". Спілка відзначилася антиукраїнськими заявами та акціями, наприклад у Криму - "У кожному вікні - російський прапор!".

Організацію ліквідували

Розглянувши зібрані СБУ неспростовні докази деструктивної діяльності об'єднання, суд ухвалив рішення про ліквідацію обласної громадської організації "Співдружність "Сіверська Русь".

Затримання зрадників і колаборантів в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали у Вінниці бойовика "ДНР", який намагався втекти на територію невизнаного Придністров'я.

До цього Служба безпеки України затримала агента РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяСудЧерниговская область