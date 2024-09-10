В Україні не забезпечені умови для розвитку "зеленої" генерації, - експерт

Україна не може забезпечити інвесторам у відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) умови для розвитку "зеленої" генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора GMK Center Станіслава Зінченка.

"Інвестиційний клімат в Україні погіршився не лише через війну. Українська державна установа, яка купує електроенергію з відновлюваних джерел, не має достатньо фінансових ресурсів для її оплати. Як наслідок, ми бачимо зростання боргів, коли ВДЕ не отримують оплати за свою роботу", - сказав він.

Зінченко наголосив, що велике питання полягає в тому, як саме Україна залучатиме інвестиції в будівництво нових потужностей «зеленої» енергетики.

Він додав, що різниця в вартості електрики для населення та промисловості також призводить до боргів в енергетиці.

"Підвищення тарифів на електроенергію виглядає складним і непопулярним рішенням для українського уряду", – підсумував Зінченко.

Як повідомлялося, експерти вважають, уряд має забезпечити надання банківських кредитів Енергоатому, щоб компанія погасила свою багатомільярдну заборгованість на енергоринку. Це подолає проблему кругових боргів і прискорить будівництво нових зелених енергопотужностей.